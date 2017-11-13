海碩盃》戰鬥民族驚豔！選手之夜前冠軍俄女獲「最佳服裝」獎

〔記者梁偉銘／台北報導〕戰鬥民族果然能文能武！邁入第11年的台北海碩網球公開賽，週一「選手之夜」群芳爭美，3年前單打封后的蒂雅琴科（Vitalia Diatchenko），本屆雙喜臨門，身材高挑的她不但2連勝殺進會內賽，更以一襲土耳其藍的連身洋裝驚艷全場，榮膺本屆「最佳服裝獎」、獲得iPhone 8手機。

俄羅斯選手迪雅琴科以一襲土耳其藍的連身洋裝，榮獲「最佳服裝獎」。（記者陳志曲攝）

台灣選手守土有責，21歲的徐竫雯更是輸人不輪陣，難得大膽秀出黑色連身露背褲裝，令同胞戰友們頻呼：「好胸啊！」自嘲是「花蓮林志玲」的徐竫雯回應，本來只想穿牛仔褲，不過李亞軒堅持借她去年聯邦盃時添購的褲裝，搭配金色項鏈，沒想到效果出奇好，個性率直的她還說：「不知道大家反應如何，如果迴響熱烈，明年保證更大突破！」還沒男友的她，甚至開玩笑補充：「感謝大家關心，目前『言承旭』還沒找到啦！」

台灣選手李亞軒（左）與徐竫雯（右）。（記者陳志曲攝）

總獎金12.5萬美元（約377萬台幣）的海碩盃，今年參賽陣容堅強，單打有3名世界百大高手，世界排名曾達第7的「瑞士公主接班人」班西琪（Belinda Bencic），也是一大「嬌點」。週日才在華欣力退謝淑薇而封后的她，馬不停蹄趕來台灣，隨即以優雅高貴的黑色禮服亮相，她客氣地說：「第一次來台灣，因為剛在泰國結束比賽，沒什麼時間休息，打扮算是比較簡單。」

瑞士選手班西琪。（記者陳志曲攝）