足球》史上最重要的一戰 台土大戰有現場直播

Eleven Sports明天將轉播台灣男足對戰土庫曼。（資料照，記者林正堃攝）



〔記者廖聿偉／台北報導〕台灣男足於明晚六點在亞洲盃資格賽客場出戰土庫曼，此戰攸關台灣能否睽違近半世紀，再闖亞洲盃會內賽，上次男足晉級要回溯至1968年，本屆台灣組成豪華陣容，周定洋、陳柏良和陳浩瑋等多名旅外球星助陣，好消息是此賽是確定由Eleven Sports現場直播，讓球迷能跨海為台灣隊加油。

土庫曼是集權的共產國家，網路由政府強勢控制、封鎖，原本連網路轉播的訊號都沒有，但經足協理事長林湧成及Eleven Sports共同努力爭取後，終於與土庫曼足協達成網路轉播的協議，讓球迷能第一時間欣賞台土大戰。

台灣和土庫曼、巴林、新加坡同屬E組，取前2名晉級2019阿聯酋亞洲盃會內賽，目前台灣戰績2勝2敗，落後巴林和土庫曼1分，暫居第三，若台灣明不敵土庫曼，巴林再勝新加坡，台灣將被淘汰，反之，若台灣客場取勝，最終戰再碰上實力較弱的新加坡，晉級機會將大增，總教練懷特將此役定調為史上最重要的一戰，他說，「我們非贏不可，這一勝可能讓台灣足壇出現重大的改變。」

決戰土庫曼 台灣男足 23人名單：

總教練:Gary White

教練團:Louis Alan Lancaster David Rouse

John Philips

門將：蔡碩哲（台灣體大） 潘文傑（北市大同） 段昍（北市大同）

後衛: 蘇德財（北市大同） 陳庭揚（台灣體大） 洪子貴（台灣體大）

陳威全（北市大同） 殷亞吉（長春亞泰） 林約翰（高市台電）

謝柏安（台灣體大） 李凱傑（台灣體大）

中場:黃楷峻（高市台電） 江信隆（台灣體大） 溫智豪（北京北控）

周定洋（羅斯郡） C陳柏良（杭州綠城） 游家煌（北市大同）

沈子貴（水晶宮U18） 陳毅維（高市台電）

前鋒:陳浩瑋（北京北控） 吳俊青（台南市） 朱恩樂（梅州客家）

李茂（台灣體大）