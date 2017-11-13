彭誠浩當選WBSC副會長 賴清德：台灣棒球的榮耀

行政院長賴清德（中）出席彭誠浩出任世界棒壘球總會副會長暨亞洲棒球總會會長晚宴。（記者徐正揚攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕中華棒協今天舉行晚宴，祝賀彭誠浩當選世界棒壘球總會副會長暨亞洲棒球總會會長，行政院長賴清德到場祝賀並於致詞時強調，彭誠浩是台灣棒球的榮耀。

彭誠浩當選世界棒壘球總會副會長，並當選亞洲棒球總會會長，都是全球華人第一人，賴清德致贈彭誠浩「山澗流泉」造型琉璃，他表示，這象徵台灣在艱困的國際環境中，仍以流泉穿越層層難關，彭誠浩當選總會副會長，不僅是個人的榮耀，也是台灣所有棒球運動工作者的榮耀。

陳偉殷（左）、陳金鋒出席彭誠浩出任世界棒壘球總會副會長暨亞洲棒球總會會長晚宴。（記者徐正揚攝）

世界棒壘球總會會長法卡利也來台祝賀，他表示，彭誠浩是他的好朋友，也是工作上的好夥伴，希望未來能共同推廣棒球，讓棒球成為世界級的運動。王貞治、亞洲棒總副會長鈴木義信未能到場，透過影片表達祝賀。

彭誠浩感謝所有貴賓與台灣棒球界人士蒞臨，並許下3個願望：一是台灣棒球的實力愈來愈強盛，拿到更好的排名，二是期待國家級棒球訓練中心的完成，爭取U12世界盃永遠在台灣舉辦，三是「Mini Baseball」能有更好的發展，台灣成為「Mini Baseball」的典範。

世界棒壘球總會會長法卡利（左）頒發彭誠浩世界棒壘球總會副會長當選證書。（記者徐正揚攝）