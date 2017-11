MLB》毫無懸念！ 法官、貝林傑全票通過奪年度新人王

. @TheJudge44 & @Cody_Bellinger are the 4th pair of players to be unanimously voted Rookies of the Year in the AL and NL. pic.twitter.com/7m131ZUWGl

〔體育中心/綜合報導〕年度大獎結果今天開始揭曉,最佳新人獎項率先公布得主,本季頻開轟寫紀錄的洋基「法官」賈吉(Aaron Judge)和道奇貝林傑(Cody Bellinger)如外界預期,毫無懸念分別獲選美聯、國聯年度最佳新人,兩位得主皆為全票通過為聯盟史上第4次。

迎接生涯第一個完整球季,洋基法官用全壘打繳出亮眼成績單,本季扛出52轟榮登美聯全壘打王,128得分與127次保送也是聯盟之首,單季52轟127得分皆寫下聯盟菜鳥球員紀錄,更是史上第一位拿下全壘打大賽冠軍的菜鳥,以全票通過之姿獲選年度最佳新人,是洋基自1996年基特(Derek Jeter)後首位年度新人王得主。

同樣用全壘打寫新兵日記的道奇貝林傑,也以猛烈砲火繳出亮眼成績單,季初原本只是因老將岡薩雷茲(Adrian Gonzalez)受傷、奉命暫時支援的他,登上大聯盟後頻頻開轟破紀錄,讓他爭得一席之地站穩先發腳步,單季39轟締造國聯最佳菜鳥紀錄,更是史上首位在百勝球隊中、全壘打和打點皆為全隊第一的球員,同樣以全票通過之姿抱回年度最佳新人獎。

Led the league in Rs, BBs, HRs.

52 HRs = Most ever by a rookie

127 BBs = Most ever by a rookie

Winning the HR Derby = 1st time ever by a rookie



