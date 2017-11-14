MLB》毫無懸念！ 法官、貝林傑全票通過奪年度新人王

.@TheJudge44 & @Cody_Bellinger are the 4th pair of players to be unanimously voted Rookies of the Year in the AL and NL. pic.twitter.com/7m131ZUWGl — MLB Stat of the Day （@MLBStatoftheDay） 2017年11月13日

〔體育中心／綜合報導〕年度大獎結果今天開始揭曉，最佳新人獎項率先公布得主，本季頻開轟寫紀錄的洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）和道奇貝林傑（Cody Bellinger）如外界預期，毫無懸念分別獲選美聯、國聯年度最佳新人，兩位得主皆為全票通過為聯盟史上第4次。

迎接生涯第一個完整球季，洋基法官用全壘打繳出亮眼成績單，本季扛出52轟榮登美聯全壘打王，128得分與127次保送也是聯盟之首，單季52轟127得分皆寫下聯盟菜鳥球員紀錄，更是史上第一位拿下全壘打大賽冠軍的菜鳥，以全票通過之姿獲選年度最佳新人，是洋基自1996年基特（Derek Jeter）後首位年度新人王得主。

同樣用全壘打寫新兵日記的道奇貝林傑，也以猛烈砲火繳出亮眼成績單，季初原本只是因老將岡薩雷茲（Adrian Gonzalez）受傷、奉命暫時支援的他，登上大聯盟後頻頻開轟破紀錄，讓他爭得一席之地站穩先發腳步，單季39轟締造國聯最佳菜鳥紀錄，更是史上首位在百勝球隊中、全壘打和打點皆為全隊第一的球員，同樣以全票通過之姿抱回年度最佳新人獎。

Led the league in Rs, BBs, HRs.

52 HRs = Most ever by a rookie

127 BBs = Most ever by a rookie

Winning the HR Derby = 1st time ever by a rookie



Was there ever a doubt?!?!? Congrats, @TheJudge44, on being the UNANIMOUS @officialBBWAA AL Rookie of the Year. We're so proud! pic.twitter.com/ZlW38HRLro — New York Yankees （@Yankees） 2017年11月13日