MLB》20年終得一冠 貝爾川宣布退休

貝爾川宣布高掛球鞋。（資料照，美聯社）

〔記者石毓琪／綜合報導〕進職棒第20個年頭，40歲「川哥」貝爾川（Carlos Beltran）總算在今年隨太空人隊打下世界大賽冠軍，封王當下還感性落下男兒淚，而今他在球員論壇撰文宣布退休，字裡行間充滿對棒球的熱愛。

貝爾川拿下世界大賽時感性落淚。（取自FOX）

貝爾川20年來待過7支球隊，生涯累積2725支安打、435轟、2成79打擊率，整體攻擊指數（OPS）0.837，更是大聯盟史上達成400轟、300盜的5名球員之一，雖然沒有達成3千安或500轟里程碑，仍不少人堅信貝爾川有晉升名人堂的機會。

除了場上成績有目共睹，貝爾川也是棒壇許多球員認可最好的隊友。2013年貝爾川獲得棒球界最高慈善榮譽「克萊門特獎」（Roberto Clemente Award），表彰他在波多黎各推廣棒球和教育的付出，當時他致力於為球員、特別是拉丁美洲裔引進翻譯。

貝爾川表示，「我很幸運打了20年的棒球，並為這麼多優秀的球團效力，也很榮幸能和我的妻子、3個孩子、我的家人、朋友分享我所有的經歷。能被這麼多球迷喜愛，在波多黎各建立學校，改變很多孩子的人生，贏得克萊門特獎，都是我身為一名球員能擁有的最大的光榮。」

貝爾川說，很有幸成為冠軍，「但現在，是我結束球員身分的時候了，今天，我正式宣布退役。謝謝，棒球。我迫不及待展開全新的頁章了。」