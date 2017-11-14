MLB》與日本球員淵源深厚 水手總管談大谷與鈴木一朗

大谷翔平宣布挑戰大聯盟。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟今於佛州召開年度總經理會議，宣布挑戰大聯盟的日職球星大谷翔平是當紅熱門話題，水手總經理狄波托（Jerry Dipoto）受訪時盛讚大谷天賦過人，每一隊都想得到他，對於是否有意願簽回曾效力水手12年的鈴木一朗則語帶保留。

「顯然地日本火腿隊已經宣布放行，大谷本人也想跟大聯盟洽談合約，我們會評估狀況。他真的是位天賦異稟的球員，我們跟其他29隊一樣已經觀察他許久，我很確定的是，日本火腿、或是之後的某隊，能擁有他真的非常幸運。」水手總經理狄波托說，今年9月大谷在日職先發出賽吸引多支大聯盟球隊到場觀戰，水手就是其中之一，當時水手總經理狄波托與球探長一同赴日觀看大谷，以及有潛力的日本球員。

大聯盟官網報導，水手顯然有興趣延攬大谷，曾以「日本的貝比魯斯（Babe Ruth）」之名給予高度評價，今天受訪時被問到對於大谷投打二刀流評價如何，水手總經理狄波托再度把大谷與貝比魯斯相提並論，「他真的天賦過人，誰得到他都會非常開心，這一點我可以掛保證。大谷球技能力出眾，這也是他如此備受矚目的原因，他完全值得這一切。」水手總經理狄波托說。

鈴木一朗效力水手12季、連10年入選明星賽。（資料照，美聯社）

談到同樣來自日本、曾效力水手12年的44歲老將鈴木一朗，水手總經理狄波托盛讚一朗是史上最棒棒球員之一，不管效力哪隊、所有成就與貢獻都應受人尊敬，「我想他在西雅圖寫下的歷史與傳奇，對於水手、還有一朗本人來說都非常重要，他現在是自由球員了，一切都有可能，但我們得衡量球隊需求順勢而為。」

水手總經理狄波托提到，球隊目前必須找人頂替一壘空缺，續簽恢復自由之身的戴森（Jarrod Dyson）、或另覓別位老將中外野手領導陣中年輕三位小將都很重要，從自由市場找人補強傷兵累累的投手陣容也是必須考量，「我們一壘、中外野和投手都有缺，現在沒辦法確定哪個是第一要務，但一朗的傳奇表現絕對是我們優先考量的，這可能得由我們自己做決定，我們已經知道他在那了（一朗成為自由球員）。」

大聯盟記者指出，水手隊與日本淵源已久，自1998年以來每年陣中都有至少都有一位日本球員，在1992年至2016年皆為球隊股東的任天堂公司為一大主因，儘管任天堂去年已經賣掉球隊大部分的股份，但仍握有水手隊一部份資本。水手在日前宣布不執行球隊選擇權，讓本季因傷只投6場沒有勝投的36歲日投岩隈久志成為自由球員，下季陣容是否延續傳統仍有日本球員值得關注。

水手連續20年每季至少擁有一名日本球員。（資料照，法新社）