NBA》牆哥21分9助攻 巫師輕取國王奪3連勝

畢爾（左）與沃爾（右）。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕巫師今主場迎戰國王，靠著攻守兩方面都有出色發揮，「牆哥」沃爾（John Wall）貢獻全場最高21分9助攻，終場巫師以110：92輕取國王，拿下3連勝。

今日開場，國王展現強大的侵略性，陣中球星藍道夫（Zach Randolph）多次低位單打得手，帶領國王在首節末段打出一波10：3攻勢，以32：25帶著7分領先進入第2節。

不過第二節巫師狀態回穩，開節就打出一波15：1的小高潮逆轉比分，並靠著畢爾（Bradley Beal）跳投命中逆轉比分，半場打完，巫師以57：51領先。

下半場開始巫師繼續擴大領先優勢，畢爾及葛托特（Marcin Gortat）接連得分，帶領巫師打出一波15：3的攻勢，將領先分數擴大至18分，反觀國王，第三節在禁區8投0中，無法突破巫師封鎖。

在第四節中段巫師靠著畢爾及史考特（Mike Scott）的三分球命中，將分差拉開至20分，也讓比賽早早進入垃圾時間，終場巫師以110：92輕取國王，拿下3連勝。



國王方面藍道夫12投4中，攻下12分9籃板，G.希爾（George Hill）貢獻16分4籃板。

巫師方面沃爾手感火熱，全場9投8中，貢獻21分9助攻，畢爾表現全能，攻下14分7籃板7助攻，葛托特拿下18分7籃板。

葛托特。（美聯社）