NBA》狂！詹姆斯率騎士末節轟43分 完成落後23分的驚天大逆轉

詹姆斯率隊上演驚天大逆轉，騎士克服23分落後贏球。（美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕本季打來跌跌撞撞的騎士，今日在客場碰上尼克一度落後達23分，原以為將再次與勝利絕緣，詹姆斯（LeBron James）再次挺身而出，在第4節率隊展開大反撲，全隊更單節進帳驚人43分，最終以104：101逆轉打敗尼克，取得本季第2次的2連勝。

騎士會追得如此辛苦，在於第2節僅進帳13分，導致最多落後對手23分，下半場只能在後方苦苦追趕，直到第四節才總算看見贏球希望，靠著詹姆斯穿針引線，大夥一鼓作氣展開追分秀，並在最後1分23秒由詹姆斯飆進三分球，取得3分領先，也不讓尼克有機會改變戰局，完成驚奇逆轉秀。

詹姆斯繳出23分、9籃板、12助攻「準大三元」成績單，射手柯佛（Kyle Korver）三分球投12中5，貢獻21分；魏德（Dwyane Wade）進帳15分與8籃板；克勞德（Jae Crowder）拿13分，「愛神」洛夫（Kevin Love）打得荒腔走板，9次出手僅2中，拿6分、6籃板，J.R.史密斯（J. R. Smith）8分、5籃板。

小哈達威（Tim Hardaway Jr.）28分、10籃板與5助攻；一哥波辛傑斯（Kristaps Porzingis）20分、7籃板，但他此仗出手21次僅中7球，命中率僅33.3％；中鋒坎特（Enes Kanter）20分、16籃板；C.李伊（Courtney Lee）進帳15分。