NBA》D.米勒命中逆轉致勝3分 鵜鶘險勝老鷹

D.米勒命中逆轉致勝3分球。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕鵜鶘今主場迎戰東部墊底老鷹，靠著D.米勒（Darius Miller）第四節末段逆轉致勝3分球，加上J.哈勒戴（Jrue Holiday）在終場前0.7秒賞了老鷹絕殺球一記麻辣鍋，終場鵜鶘以106：105險勝老鷹，賞給老鷹4連敗。

比賽開場，老鷹進攻方面表現優異，靠著貝利納里（Marco Belinelli）3分球命中，打出一波18：9的開局，不過鵜鶘今日傷癒歸隊的朗度（Rajon Rondo）替補上陣後，沒有再讓老鷹拉開比數，首節打完老鷹以32：23領先。

第二節比賽中，鵜鶘靠著「一眉道人」A.戴維斯（Anthony Davis）及摩爾（E'Twaun Moore）帶領下，在中場前打出一波11：0的攻勢，半場打完老鷹以50：45，5分領先。

下半場開始，老鷹卡瓦諾（Tyler Cavanaugh）接連命中3分球，將分差拉開至12分，不過鵜鶘摩爾再度跳出來砍分，單節得9分，帶領鵜鶘三節打完，以78：80僅落後2分進入第四節。

第四節開局雙方陷入拉鋸戰，老鷹貝茲莫（Kent Bazemore）靠著罰球、切入外加3分球接連得分，鵜鶘也靠著摩爾及D.米勒的3分球緊咬比分。終場前55秒，鵜鶘落後2分，D.米勒此時命中逆轉致勝3分球，隨後終場前0.7秒，A.戴維斯發生發球失誤，貝茲莫在最後一波進攻被J.哈勒戴蓋了一記麻辣鍋，沒能命中壓哨球，終場鵜鶘以106：105險勝老鷹，賞給老鷹4連敗。

鵜鶘方面雙塔「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）貢獻22分16籃板7助攻，A.戴維斯也有13分10籃板7助攻4火鍋全能表現，摩爾貢獻全場最高的24分4助攻。

老鷹方面貝茲莫攻下全隊最高22分4籃板7助攻，貝利納里14分3籃板3助攻，另外有4次抄截。

「表弟」卡森斯。（美聯社）