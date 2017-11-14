NBA》字母哥力搏44分鐘砍27分 公鹿主場驅熊笑納三連勝（影音）

Full highlights from @giannis_an34 as he racked up 27 points, 9 rebs, 7 asts, 2 stls and 2 blks in the WIN!! #FearTheDeer pic.twitter.com/I1KCKETUgk — Milwaukee Bucks （@Bucks） 2017年11月14日

〔體育中心／綜合報導〕公鹿今於主場迎戰灰熊，當家球星「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）出場力搏本季新高44分鐘，貢獻27分9籃板7助攻，搭配新隊友布雷德索（Eric Bledsoe）15分7助攻，率公鹿以110：103驅逐灰熊笑納三連勝。

雙方此役輪番猛轟互不相讓，公鹿首節單節命中率高達6成5，包括外線6投6中取得34：29分領先，第二節換灰熊甦醒飆分，開節11投10中打出氣勢，但字母哥一夫當關單節攻下12分，助公鹿半場結束暫以60：55領先，易籃後仍由公鹿主宰比賽，單節24：12攻勢壓制對手，三節打完公鹿取得84：77領先。

字母哥上陣44分鐘捍衛主場。（USA TODAY Sports）

第四節開打後灰熊迅速反撲，板凳出發的T.艾文斯（Tyreke Evans）延續上一節手感，一人連得7分扳平，兩隊隨後在外線互轟緊咬比數，字母哥挺身而出要回主導權，先助攻給史尼爾（Tony Snell）砍進追平三分球，自己再與韓森（John Henson）合力完成空中接力，在M.加索（Marc Gasol）頭上放進超前分，公鹿隨後一路領先，比賽倒數12秒時字母哥還大秀長傳美技，「回禮」助攻給韓森完成跑轟爆扣。

Giannis TOUCHDOWN pass to Henson to seal the game!!#FearTheDeer pic.twitter.com/2UdBcthGHS — Milwaukee Bucks （@Bucks） 2017年11月14日

字母哥上役對湖人上場40分鐘斬獲33分外帶本季新高15籃板，今在主場繼續燃燒體能，力搏本季最多44分鐘拚出27分9籃板7助攻，外帶2阻攻2抄截表現，不僅全場爆扣連連，首節一次扣殺式的追魂鍋也在主場球迷面前再度擦亮「希臘怪物」爆發力招牌。公鹿自布雷德索加盟以來三戰全勝，下一戰將對活塞挑戰主場三連勝。