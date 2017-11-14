NBA》湖人板凳暴徒狂砍25分 力剋太陽終止三連敗

克拉克森。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人今作客太陽的比賽，靠著「板凳暴徒」（Jordan Clarkson）攻下25分帶領下，終場湖人以100：93力剋太陽，終止3連敗。

太陽今天開賽，就打出一波9：0的開局，不過湖人暫停回來逐漸找回比賽節奏，漸漸把比分追進，首節打完太陽以21：20領先。

第二節湖人「板凳暴徒」克拉克森與太陽布克（Devin Booker）上演飆分大戰，雙方相繼連砍10分，半場打完太陽以44：43領先。

下半場開始雙方持續陷入拉鋸戰，雙方差距都一直維持在5分差內。一路鏖戰到第4節，湖人才靠著超級新秀庫茲馬（Kyle Kuzma）連續命中兩顆3分球，帶領湖人打出一波10：2的攻勢奠定勝基，終場湖人以100：93力剋太陽，終止3連敗。

湖人方面，克拉克森替補上陣，攻下25分3籃板3助攻，B.羅培茲（Brook Lopez）也繳出15分10籃板雙十成績，卡德威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）拿下15分9籃板3助攻2抄截。

太陽方面，布克攻下全場最高36分4籃板3助攻，這也是他生涯第26次拿下30分以上的成績，在太陽隊史追平傳奇球星奈許（Steve Nash）並列第15名，另外前鋒華倫（TJ Warren）拿下23分8籃板，T.錢德勒（Tyson Chandler）7分15籃板。

布克。（法新社）