LOL》從勁旅跌到次級聯賽 南韓戰隊CJ Entus釋出所有教練選手

南韓老牌電競戰隊CJ Entus 不玩了？釋出所有合約到期選手教練。（取自CJ Entus臉書）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕南韓老牌電競戰隊CJ Entus 13日晚間在官方臉書宣布《英雄聯盟》分部教練、選手等九名成員合約屆滿並不再續約，全數釋出，為LCK拋出震撼彈，或許也是跟CJ Entus近年來在南韓LCK賽區表現不佳、甚至跌入次級聯賽有關。

釋出的選手及教練包括：Vinylcat、Mokuza、Soul、Racoon、Winged、Candy、Veritas、Avenger、Pure等人。（取自CJ Entus臉書）

釋出的選手及教練包括：Vinylcat、Mokuza、Soul、Racoon、Winged、Candy、Veritas、Avenger、Pure等人，CJ Entus也在該公告最後對這些成員表示感謝與對團隊的奉獻。

CJ Entus《英雄聯盟》分部是南韓最老牌的戰隊之一，過去曾有一段時間是世界賽常客，曾換過三次隊名，最早曾是Azubu Blaze、CJ Entus Blaze，現在效力於Samsung Galaxy的打野選手「安掌門」Ambition曾在該戰隊待了4年，並從中路轉換跑道到打野。