2017 台北世大運

MLB》權威美媒酷評名人堂 「前洋基隊長不可能入選」

2017/11/14 14:54

美媒認為馬丁利（右）想入選名人堂，未來只能靠總教練身份。（取自紐約每日新聞）

〔體育中心／綜合報導〕2018年現代棒球名人堂票選，有10名候選人入圍，結果將在當地時間12月10日公布。美國媒體《運動畫刊》分析認為，候選人之一的前洋基隊長馬丁利（Don Mattingly）不可能入選。

美國棒球名人堂有兩種入選方法，一是透過全美棒球作家協會（BBWAA）投票，二是失去候選資格者再藉名人堂資深委員會入選，今年是「現代棒球（1970-87年）」的遺珠票選，總計10名候選人，包括9名前球員和1名工會理事長。

前洋基隊長馬丁利也入圍這份名單，他過去在BBWAA首次票選僅獲28.2%的票數，兩年內得票率再減半，最後13年票選僅2次破15%，有3次低於10%，活躍於1982-1995年的他，這次藉由「現代棒球」的遺珠票選再入圍名人堂票選。

美媒分析認為，馬丁利生涯安打數只有2153支安打、全壘打222轟，遠遠不及名人堂一壘手的標準，也完全比不上同時代的巴格韋爾（Jeff Bagwell）、湯瑪斯（Frank Thomas）等人，「老實說，他有點浪費投票空間，如果他想去名人堂，可能得像托瑞一樣以教頭身份入選。」

2018現代棒球名人堂入圍名單：

Steve Garvey
Jack Morris
Tommy John
Don Mattingly
Dale Murphy
Dave Parker
Ted Simmons
Luis Tiant
Alan Trammell
Marvin Miller

相關關鍵字： MLB

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友

iOS

Android

APP下載

LINE好友

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

推薦新聞
熱門新聞
自由時報體育頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.