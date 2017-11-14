MLB》權威美媒酷評名人堂 「前洋基隊長不可能入選」

美媒認為馬丁利（右）想入選名人堂，未來只能靠總教練身份。（取自紐約每日新聞）

〔體育中心／綜合報導〕2018年現代棒球名人堂票選，有10名候選人入圍，結果將在當地時間12月10日公布。美國媒體《運動畫刊》分析認為，候選人之一的前洋基隊長馬丁利（Don Mattingly）不可能入選。

美國棒球名人堂有兩種入選方法，一是透過全美棒球作家協會（BBWAA）投票，二是失去候選資格者再藉名人堂資深委員會入選，今年是「現代棒球（1970-87年）」的遺珠票選，總計10名候選人，包括9名前球員和1名工會理事長。

前洋基隊長馬丁利也入圍這份名單，他過去在BBWAA首次票選僅獲28.2%的票數，兩年內得票率再減半，最後13年票選僅2次破15%，有3次低於10%，活躍於1982-1995年的他，這次藉由「現代棒球」的遺珠票選再入圍名人堂票選。

美媒分析認為，馬丁利生涯安打數只有2153支安打、全壘打222轟，遠遠不及名人堂一壘手的標準，也完全比不上同時代的巴格韋爾（Jeff Bagwell）、湯瑪斯（Frank Thomas）等人，「老實說，他有點浪費投票空間，如果他想去名人堂，可能得像托瑞一樣以教頭身份入選。」

2018現代棒球名人堂入圍名單：

Steve Garvey

Jack Morris

Tommy John

Don Mattingly

Dale Murphy

Dave Parker

Ted Simmons

Luis Tiant

Alan Trammell

Marvin Miller