前法網亞軍艾拉妮海碩盃一戰出局 最愛NBA雷霆魏少

義大利選手艾拉妮。（記者陳志曲攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕總獎金12.5萬美元（約377萬台幣）的2017年台北海碩女網公開賽，前法網亞軍、義大利老將艾拉妮（Sara Errani）復出不順，6：3、5：7、2：6慘遭澳洲19歲新秀卡布蕾拉（Lizette Cabrera）大逆轉，首度訪台就一戰出局。

30歲的艾拉妮單、雙打兼備，曾是2012年法國公開賽女單亞軍、最高曾居世界女單第5，並榮膺女雙球后；只不過，她也因誤服禁藥，今年8至10月遭停賽，還得等12月國際運動仲裁庭最後結果，目前最新女單排行跌落至145，甚至比對手卡布蕾拉的139還低。

賽後艾拉妮無奈表示，之前在中國出賽背部就不太舒服，來台灣有些疼痛也沒練到球，加上室內場地球速偏快，自己體能在第3盤大幅下滑，先盛後衰輸球相當可惜。當然，她也期待禁藥上訴能有好的結果，「希望徹底還我清白，可以專心在球場上。」但若事與願違，她最重可能慘遭禁賽2年。

有別於熱愛足球的義大利同胞們，艾拉妮其實非常喜觀看籃球賽事，還常在Twitter上轉發消息，原來她小時候是籃球員，「我到現在也常打，最欣賞NBA雷霆隊的魏斯布魯克（Russell Westbrook），這名超級後衛最近2年真的打得超棒。」

義大利選手艾拉妮。（記者陳志曲攝）

義大利選手艾拉妮。（記者陳志曲攝）

義大利選手艾拉妮。（記者陳志曲攝）