《鬥陣特攻》可望推出電影？ 暴雪娛樂：我們想要這樣做

暴雪娛樂旗下遊戲向來以富有故事性的精緻動畫著稱，也讓「暴雪迷」頻頻戲稱暴雪娛樂根本是「動畫公司」。（取自《鬥陣特攻》YOUTUBE頻道）

〔記者陳耀宗／外電報導〕《鬥陣特攻》可望成為暴雪娛樂繼《決勝時刻》後，下一部改編成電影的遊戲？日前Activision Blizzard消費者產品事業部總裁暨執行長Tim Kilpin接受外媒訪問時做出了「我們想要這樣做」的回應。

暴雪娛樂旗下遊戲向來以富有故事性的精緻動畫著稱，也讓「暴雪迷」頻頻戲稱暴雪娛樂根本是一間「動畫公司」，特別是11月初在美國安納罕舉辦的2017 BlizzCon中所釋出的《魔獸世界》與《鬥陣特攻》全新動畫，讓大家看得極為過癮。

《鬥陣特攻》最新動畫－「榮耀與光榮」請見此：

根據英國媒體《MCV》報導，在Tim Kilpin帶領下，暴雪娛樂成立了一個消費者產品事業部門，其任務就是創造品牌最大化，效仿迪士尼般的經營模式，藉由大規模的媒體產品及生產線獲得收益。

也因為迪士尼與皮克斯動畫的成功，讓暴雪更有信心投入心血在動畫並作為核心事業，對Tim Kilpin 來說這件事勝過一切。

Tim Kilpin指出，暴雪娛樂不只是「遊戲的推手」，更要透過電影及電視內容的產製方向來延伸觀眾群並取得更多的機會，「電競產業同樣如此，因為它將所有事物聚合在一塊，大家所談及的經營模式是前所未見」。

但Tim Kilpin也承認，將一個遊戲品牌轉化為新的媒體形式永遠都存有風險，「坦白地說，如果一個遊戲改編的腳本或故事不夠好，我們就不會做這件事情（拍成電影），因此，我們不可能隨意說『我不管怎樣就給我去做』的這種話出來」。顯見暴雪娛樂對《鬥陣特攻》改編的信心。