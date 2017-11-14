美女球星冷門連環爆！海碩盃衛冕者、波格丹一輪遊

俄羅斯選手蘿迪娜落敗。（記者陳志曲攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕總獎金12.5萬美元（約377萬台幣）的2017年台北海碩女網公開賽，外籍美女球星冷門連環爆！去年女單冠軍的俄國名將蘿迪娜（Evgeniya Rodina）踢到鐵板，6：7（2：7）、2：6不敵日本對手穂積繪莉，無緣16強也提前衛冕失利。

日本選手穂積繪莉直落二擊敗對手。（記者陳志曲攝）

週二專家眼鏡在台北小巨蛋碎滿地，前法國公開賽亞軍、義大利名將艾拉妮（Sara Errani）意外出局之後，本週世界女單排名86的蘿迪娜跟著中箭落馬，這位經常攜帶愛女征戰各地的媽媽選手，初登場失誤連連，直落2慘遭暫居173席的穂積繪莉快腿拖垮，第2種子俄女連莊不成，失望之情溢於言表。

義大利選手艾拉妮。（記者陳志曲攝）

至於目前職業111名、躋身去年《WTA Hotties（百大性感榜）》的羅馬尼亞辣妹波格丹（Ana Bogdan），首輪次盤錯失4個賽末點，歷經3盤激鬥氣力放盡，反以6：2、6：7（9：11）、5：7輸給後勁十足的泰國對手康坎（Luksika Kumkhum），該贏未贏更令24歲的第7種子徒呼負負。

羅馬尼亞選手波格丹。（記者陳志曲攝）

泰國選手康坎。（記者陳志曲攝）