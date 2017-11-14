台彩威力盃少棒12月7日開打 20隊參賽創新高

〔記者吳清正／台北報導〕第5屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽將於12月7日在花蓮開打，目前已經有20隊報名參賽創下新高，冠軍將可獲得100萬元獎金。

台彩威力盃的源起是在2012年12月6日威力彩高達18.16元億的頭獎由3位幸運得主獲得，每人各得6.o5億元，其中1位出身花蓮的得主拿出1.2億元，以公益信託方式委託中信慈善基金會和花蓮縣政府開辦少棒賽，比賽以縣市為單位參賽，去年19隊和今年20隊都創新高。

來自花蓮的中信兄弟周思齊連續5年參與台彩威力盃少棒賽，他表示，這個比賽讓各界更關注基層棒運，尤其是家鄉花蓮的棒球運動發展，很榮幸有機會參與，除了棒球比賽之外，威力盃也格外注重小球員的教育，希望和大家一起繼續努力。

台彩威力盃除了冠軍獎金高達100萬元，2至4名獎金分別為50萬元、20萬元和10萬元，5至8名各為5萬元，而為了讓選手安心參賽，主辦單位提供選手村，並贈送參球員個人裝備，離島縣市更提供10萬元交通補助，比賽期間提供午餐和接駁車服飾，另外還贈送花蓮拌手禮。

第五屆台彩威麗盃少棒賽將於12月7日起開打，14日在體育署舉辦啟動記者會，由台彩總經理黃志宜與體育署副署長王水文等揮棒啟動。（記者張嘉明攝）

第五屆台彩威麗盃少棒賽將於12月7日起開打，14日在體育署舉辦啟動記者會，由台彩總經理黃志宜（右五）與體育署副署長王水文（右六）等揮棒啟動。（記者張嘉明攝）

第五屆台彩威麗盃少棒賽將於12月7日起開打，14日在體育署舉辦啟動記者會，由花蓮市長魏嘉賢（右起）、台彩總經理黃志宜、體育署副署長王水文與中職球星周思齊等揮棒啟動。（記者張嘉明攝）

台彩總經理黃志宜。（記者張嘉明攝）

中職球星周思齊。（記者張嘉明攝）

台彩總經理黃志宜。（記者張嘉明攝）

中職球星周思齊與小球員合影。（記者張嘉明攝）