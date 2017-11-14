超萌！江宏傑、福原愛的愛女滿月 「小小愛」照片曝光

〔體育中心／綜合報導〕台灣桌球好手江宏傑與老婆福原愛的小孩在10月13日出生，綽號「小小愛」的女兒昨滿月，江氏夫妻也提供一張愛女的照片，讓小小愛以萌到不行的模樣現身。

在小小愛出生後，福原愛入住月子中心，江宏傑不僅要幫忙顧寶寶，還必須在練球比賽中奔波，一個月的新手爸爸生活讓「小傑」坦言，很辛苦，但開心程度比辛苦還要多，言談之中透露出喜獲女兒的欣喜。

談到照顧女兒，江宏傑信心滿滿地表示，「關於寶寶我這一個月來也學了很多知識，我是覺得自己蠻上手的啦。」小傑笑著說，除了感謝老婆「小愛」有耐心又辛苦的照顧寶寶之外，有信心能當個稱職的好老公與好爸爸。

目前夫妻兩人都叫女兒日文的小名「あいらちゃん」，（發音是A - I - LA醬），女兒滿月隔天，江宏傑在個人臉書粉絲團分享照顧寶寶的心情，福原愛也在新成立的粉絲團中透露有趣的育兒故事，提到自己當媽媽後吃飯超快速，還稱讚台灣的月子中心超棒，兩人也都放上「あいらちゃん」第一次對外露臉照。

江宏傑在家裡得扮演新好男人，11月也兩度赴日參加沖繩職業聯盟比賽，隨後更要在台灣打全國錦標賽，並參加12月底的國手選拔賽，他表示：「必須專注在球場上，希望能取得好成績。」

除了當老公和爸爸，江宏傑還不斷提醒自己需要勤奮練習，期許在球場上有所收穫，盡力做好運動員本份。

「小小愛」首度曝光。（取自江宏傑官方臉書）

江宏傑與福原愛（翻攝臉書）