吳經國要體育署長喊卡！ 中華奧會改選主席生變？

〔記者梁偉銘／台北報導〕現任國際奧會委員、中華奧會執行委員吳經國前天自瑞士返國，昨已拜會體育署長林德福，說明國際奧會關切中華奧會堅持以將卸任單項協會理事長來改選未來4年新任委員、正副主席等情事。據傳，林德福聽取吳經國建議，將要求中華奧會延後改選，否則資格認定在向中央主管機關登記時會有問題。

吳經國向林德福強調，中華奧會不應在各奧運單項協會理事長於明年2月底完成改選前，就逕行由將卸任理事長選舉新任委員、正副主席，這是剝奪各單項協會新任理事長未來4年的權利，也不符《國體法》。吳經國也提醒林德福，現在多位單項協會理事長已連做兩屆、不得連任，明年2月底前改選後，人選都可能大洗牌，此時由舊的理事長們來選舉新的中華奧會主席，並不適宜。

中華奧會10月28日已完成第12屆委員選舉，目前新屆委員會，包括38位現任單項協會理事長出任當然委員、國際奧會委員吳經國任執行委員，加上36位新選出委員，將在11月25日改選執委和正副主席。

中華奧會宣稱必須在委員任期屆滿前改選，不得延後到2月底新的單項協會理事長產生後再改選，否則會被國際奧會管束重整，對此吳經國回應：「這樣說法並不成立！」他還解釋，國際奧會並非沒彈性，中華奧會只需行文國際奧會說明，因國體法新規定，奧運項目單項協會理事長得到明年2月底才完成改選，表明中華奧會改選要配合單項協會事長選舉時間延後舉行即可。

體育署署長林德福。（資料照，記者廖振輝攝）

吳經國。（資料照，記者廖聿偉攝）