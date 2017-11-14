LOL》Riot將闢特殊轉會 讓仍有合約、無隊可打選手媒合新東家

北美強隊IMT無法繼戰明年NA LCS，但陣中如Xmithie等選手仍有合約，Riot Games將闢特殊轉會時期，給予這些選手轉隊機會。（取自LOL Esports flickr）

〔記者陳耀宗／外電報導〕據外媒披露，《英雄聯盟》NA LCS北美賽區在明年採行聯盟特許制情況下，有四支戰隊財務審查未通過、得離開北美賽區，但最新消息顯示，遊戲開發商Riot Games將於美國時間14日開啟特殊轉會時期，讓仍有合約在身、但母隊沒有通過聯盟審核的選手得以媒合新東家。

根據《ESPN》報導，確定留在北美聯賽的隊伍有：Cloud9、Counter Logic Gaming、Echo Fox、Team SoloMid、Team Liquid與FlyQuest，加上OpTic Gaming、金洲勇士大老闆Joe Lacob、克里夫蘭騎士隊與休士頓火箭隊等十隊，明年將會有四支全新隊伍，這也代表有四支隊伍將走人，分別為：Team Dignitas、Phoenix1與Team EnVyUs，以及Immortals。

《ESPN》特約作者Jacob Wolf於13日追蹤報導NA LCS進度，他指出，Riot Games將會於美國時間14日開啟特殊轉會時期，讓無法繼續參與北美聯賽、卻仍有合約在身的戰隊選手得以媒合新東家，持續在北美賽區奮戰，增強現有十支戰隊的競爭力。