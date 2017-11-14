亞洲盃Live》欠缺臨門一腳！台灣隊上半場2球落後土庫曼

第22分鐘

土庫曼執行自由球，前鋒亞敘葉夫（Murat Yakshiyev）接獲隊友傳球，從左翼射門破網，台灣暫時以0：1落後。

台灣多次兵臨城下，但都欠缺臨門一腳，包括周定洋一次門前頭槌，僅差一點就能成功破門，但最終仍功虧一簣。

第32分鐘

土庫曼快速反擊，後衛起腳遭我國門將潘文傑守住，但球彈出來，土庫曼球員再度起腳補射，球成功破網，但最終裁判判定越位，進球不算。

第40分鐘

土庫曼攻勢再起，7號隊長阿瑪諾夫（ARSLANMYRAT AMANOV）從左翼精準的吊中球，前鋒阿提瑪特（ALTYMYRAT ANNADURDYYEV）在門前接獲傳球，起腳射門，土庫曼取得2球領先。

賽前報導

〔記者廖聿偉／綜合報導〕台灣男足將於6點在亞洲盃資格賽客場出戰土庫曼，本屆台灣組豪華陣容，有周定洋、陳柏良和陳浩瑋等多名旅外球星助陣，此戰攸關我能否暌違近半世紀再闖亞洲盃會內賽，上次男足晉級要追溯至1968年。

賽前土庫曼動作不斷，臨時更改比賽場地，讓台灣隊舟車勞頓，多花12小時才抵達飯店，比賽場地的人工草皮狀態差，隨處可見小碎石，且草皮非常不平整，隊長陳柏良坦言，這是有史以來最煎熬的戰役，迫不及待贏得勝利。

主帥懷特（Gary J. White）也對此感到氣憤，一直提醒球員：「不管土庫曼搞什麼動作，環境有多麽差，我們現在唯一要做的事就是贏下這場比賽，把這場勝利獻給台灣人民。」

台灣男足先發名單：

門將 潘文傑1

後衛 陳毅維15、殷亞吉5、陳威全6、謝柏安9

中場 陳柏良17（隊長）、溫智豪12、周定洋8

前鋒 陳浩瑋10、朱恩樂20、李茂21

總教練 懷特 Gary J. White

台灣隊先發陣容。（足協提供）