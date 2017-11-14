中職》林德福召開防賭會議 未有球員涉賭情資

〔記者徐正揚／綜合報導〕體育署今天召開第19次例行性防賭會議，針對中信兄弟7位被釋出的球員，署長林德福強調，各單位並未接獲任何球員涉及放水的情資，也沒有任何偵辦動作。

林德福指出，本次會議是因外界關心中職季後傳聞而召開，由跨部會小組說明這一年球季的調查與偵辦事件，針對各單位收到的資訊做整合，檢討這今年球季的作法，討論下個球季如何做得更好。

林德福表示，今年接獲60多起職棒賭博案件都是地下賭博，高檢署、警政署、調查局與各地檢察署皆未接獲有關球員的情資，「雖然不能說就是證明他們清白，但的確沒有相關的事件。」他說。

中信兄弟球團代表、球團經理于大光強調，釋出7位球員純粹基於戰力考量、球團年輕化等政策，球團已經發出多次聲明，絕無懷疑球員涉及不法行為。

球員工會代表趙子維表示，中信釋出球員事件延燒太久，已經影響球員的工作權，有其他球隊有詢問工會這些球員是否有問題，工會不知道如何回答。

職棒防賭平台於2009年兄弟象隊爆發「黑象事件」後成立，由高檢署、各地方法院檢察署、法務部調查局、警政署等單位進行跨部會合作，林德福說：「這是代表政府的最後防線，有就是有，沒有就是沒有，請大家要相信」。

林德福（資料照）