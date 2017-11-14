電競》國際電競產業獎公布 「歐洲美女主持人」奪年度風雲人物

歐洲美女主持人Sjokz擁有深度電競專業、口條與在電競圈的知名度，獲獎可說是實至名歸。（取自Twitch）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕高達50萬人投票、超過20個獎項的第二屆國際電競產業獎甫落幕，全球火紅的《絕地求生》獲得「年度最佳突破獎」、《英雄聯盟》開發商Riot Games獲得「年度最佳出版商獎」、而有關注《英雄聯盟》世界賽的玩家都十分熟悉的「歐洲美女主持」Sjokz勇奪「年度風雲人物獎」，以她的專業、口條與在電競圈的知名度，可說是實至名歸。

國際電競產業獎（ Esports Industry Awards Ceremony ）旨在頒給對於電競圈貢獻十足的選手或是組織，從個人、隊伍、媒體、硬體商、遊戲都包括在內，希望能讓電競產業愈被重視，今年第二屆選在英國倫敦舉行頒獎儀式，超過20個獎項將由50萬人所投票選出。

第二屆國際電競產業獎選在倫敦舉行頒獎儀式。（取自Twitch）

首先在「年度風雲人物獎」部分由比利時籍歐洲美女主持人Sjokz獲獎，Sjokz熱愛《英雄聯盟》，且任職於遊戲商Riot Games，並在EU LCS歐洲聯賽擔任主持工作，今年世界賽於中國舉辦，她與中國美女主持人徐霜同台，可說是「東西半球」美女主持人的最美倩影。

Sjokz今年世界賽赴中採訪，與中國美女主持人徐霜（左）留下合影。（取自Sjokz Instagram）

目前在全球火紅的「大逃殺遊戲」《絕地求生》獲得「年度最佳突破獎」、《絕對武力：全球攻勢》獲得「年度遊戲獎」、《英雄聯盟》開發商Riot Games獲得「年度最佳出版商獎」、直播與社交媒體《Twitch》獲得「年度匯流媒體平台獎」、日前甫落幕的《英雄聯盟》S7全球總決賽更是獲得「年度最佳線下賽事獎」。

選手部分，電競戰隊Team Liquid《DOTA2》分部的明星選手Miracle獲得《年度最佳桌機選手獎》、美國選手FormaL奪下「年度最佳桌機選手獎」；曾奪下多項賽事冠軍的《CS：GO》選手Hobbit獲得「年度桌機新秀獎」、《快打旋風V》世界好手Punk則是獲得「年度家機新秀獎」。

圖為電競戰隊Team Liquid《DOTA2》分部選手Miracle。（取自維基百科）