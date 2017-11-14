治平高中全國田徑分齡賽 跑出3金4銀1銅好成績

治平高中田徑隊奪牌選手徐孝凡（圖由左至右）、方俊傑、余偉誠、吳燿宗、陳是川。（記者李容萍攝）

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市私立治平高中田徑隊成軍30年，學生每天早上6點30分開始晨間訓練，做20分鐘的跑步及加強核心運動，下午則到桃園體育館做田徑技巧的練習，天天不間斷，即使刮風下雨也不曾停歇；田徑隊這次參加全國田徑分齡賽，勇奪3金4銀1銅好成績，也是亞洲青少年國手的徐孝凡，一掃之前受傷陰霾，除獲U19 男子組400公尺金牌並破大會紀錄。

徐孝凡在國中接觸田徑，上高中一度放棄最愛的田徑，原就讀育達高中應用外語科，偶然機會遇到治平高中田徑教練張家豪受到鼓勵，轉學到治平加入田徑隊，並選上亞洲青少年國手去泰國比賽，當時因受傷而沒跑出好成績，直到這次在全國分齡賽時拿下了U19男子400公尺冠軍並破紀錄後，信心漸漸回來，並拿下今年全運會1600接力第四名、全中錦第一，並列入歷年百傑跟年底11傑。

獲U17男子組800公尺金牌的吳燿宗，從小過動，小二開始練田徑，一直認為田徑只要會跑步就好，比賽成績表現並不突出，但加入治平田徑隊經過張家豪指導動作及技巧，成績突飛猛進，也在全國分齡賽獲得金牌。

余偉誠、方俊傑、陳是川、徐孝凡另獲U19 男子組異程接力金牌，也是一路辛苦練習，而獲得好成績；治平田徑隊的餐食全由董事長吳慶堂提供愛心便當，學生也用成績回饋給學校。

治平高中田徑隊訓練扎實。（記者李容萍攝）

治平高中田徑隊訓練扎實。（記者李容萍攝）