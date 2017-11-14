NBA》寫下新紀錄不滿足 少年狼王想成下一個KG

〔體育中心／綜合報導〕灰狼今日以109：98擊敗爵士，新「狼王」湯斯（Karl-Anthony Towns）此役繳出24分13籃板的雙十成績單，成為了NBA歷史上第二位在22歲生日前就砍下3000分2000個籃板的球員，之前只有黃鋒隊「魔獸」豪爾德（Dwight Howard）曾經做到過，不過少年狼王並沒有因此滿足並在受訪時說：「我想成為下一個KG（Kevin Garnett）！」。

翻開灰狼隊的隊史，隊中的精神領袖「狼王」賈奈特，無疑是當中最具代表性的人物，賈奈特曾經為灰狼隊拿下一屆年度MVP、4屆籃板王，當年他約213公分的身高，卻能裡能外，能控球還能助攻，發展出了不同於傳統長人的全能性打法，為高個球員在球場上的找到全新的定位。

前「狼王」賈奈特。（資料照，美聯社）

此役一開場灰狼便在湯斯的帶領下，以19分的巨大分差領先結束第一節。此後儘管爵士試圖在第四節挽回局面，但到關鍵時刻湯斯總能站出來，貢獻出三分來穩住局勢。當被問道對於達成紀錄有什麼感想時，湯斯先是開玩笑的說：「幸好我及時做到了。」生日就在美國時間15號的他，若錯過這場比賽，就將年滿22歲，也無法達成紀錄。

不過這樣的紀錄，顯然不是這位2015年選秀狀元要追求的最終目標，這位「少年狼王」擔負著灰狼隊重返榮耀的新希望，他在受訪時也直言自己還有著更高的目標：「我很幸運能在生涯早期就獲得成功，但我更希望能在接下來生涯中幫助球隊也獲得成功，期望有一天我也打到第21個賽季，成為像賈奈特那樣偉大的球員。」

灰狼隊湯斯。（美聯社）