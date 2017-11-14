NBA》球哥投球姿勢怪？ 魔術強森：先順其自然

2017/11/14 23:29

〔體育中心／綜合報導〕湖人「球哥」波爾（Lonzo 前役他繳出「大三元」成績單，打破騎士「大帝」詹姆斯的紀錄，以20歲又15天，成為NBA史上最年輕締造三雙的球員，而他怪異的投籃姿勢還是引發不少關注，不過今日湖人現任籃球事務總裁魔術強森（Magic Johnson）在電視節目受訪則表示：「他這輩子都是那樣投籃的，我們目前就是打算順其自然，讓他繼續好好打比賽。」

事實上，波爾在大學時即展現優秀的後衛的身手，搶籃板對他也覺非難事，但最為容易被議論的就是投籃姿勢過於怪異，也被認為影響他在NBA的投籃表現。

不過波爾再之前受訪時也曾表示，不在意外界如何看他的怪異姿勢，反正自己就是努力多練，只要自己感覺舒服自如，就會繼續使用這種投籃姿勢。

球哥投籃的怪姿勢備受關注。（法新社）

而雖然他成為了NBA歷史上最年輕的貢獻大三元數據的球員，不過在他NBA職業生涯初段卻還是遭遇了低迷的手感，在本季的前10場比賽當中距離籃命中率低至30%，截止目前的投籃命中率也只有31%、三分命中率則為25%。

雖然球哥投球姿勢成關注焦點，湖人總裁魔術強森還是力挺子弟兵，今日在接受電視專訪時說：「他這輩子都是那樣投籃的，所以我們讓他打自己的比賽。」不過魔術強森也還是提到，如果賽季結束後，波爾還是命中率不佳，也許就會坐下來和他好好談談，「嘿！也許你要換個不同的投籃方式了。」魔術強森說。

湖人籃球事務總裁魔術強森。（資料照，法新社）

相關關鍵字： NBA 波爾

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友

iOS

Android

APP下載

LINE好友

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

推薦新聞
熱門新聞
自由時報體育頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.