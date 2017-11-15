川普請習近平幫忙 UCLA涉竊籃球員返國

〔中央社〕太平洋十二校聯盟會長史考特表示，在美國總統川普出面向中國國家主席習近平求情後，因涉嫌順手牽羊而在中國被捕的加州大學洛杉磯分校3名男籃隊球員正在搭機返國途中。

法新社報導，太平洋十二校聯盟（Pacific-12 Conference）會長史考特（Larry Scott）在聲明中表示，加州大學洛杉磯分校（UCLA）男籃隊球員里安吉羅•波爾（LiAngelo Ball）、萊里（Cody Riley）及希爾（Jalen Hill）正在返回洛杉磯途中。

里安吉羅•波爾是美國職籃NBA洛杉磯湖人隊新人「球哥」朗梭•波爾（Lonzo Ball）的弟弟。

史考特表示，「這件事已在中國當局滿意下解決」，3人獲准離開杭州。3名球員一週前在杭州被拘留。

「這些年輕人獲允返回家中，和家人團聚，並回到大學，我們都非常滿意。」

川普表示，他上週在北京進行兩天國是訪問期間，曾親自要求習近平協助。

史考特在聲明中感謝川普和國務院協助。

里安吉羅•波爾、萊里和希爾，是UCLA籃球隊11日在上海參與本季開幕戰，並以63比60擊敗喬治亞理工學院（Georgia Tech）前在杭州被捕。

根據ESPN，他們涉嫌在杭州下榻飯店旁的路易威登（Louis Vuitton）精品店順手牽羊被捕，後來被保釋，但必須待在杭州。