中信兄弟內鬥曝光！周刊爆：林智勝「有人搞我」疑指他?

恰恰彭政閔被捲入這次事件。（資料照，記者黃耀徵攝）

〔即時新聞／綜合報導〕中信兄弟「冰風暴」延燒至今，又有新爆料！林智勝日前曾在專訪中透露，早在4個月前，有教練告訴他：「有人要搞你，這段期間好好打球，要低調。」如今周刊報導，球界人士爆料，林智勝暗批的「有人」，很可能是恰恰彭政閔。

林智勝。（資料照，記者陳志曲攝）

《周刊王》報導，對此，林智勝經紀人陳德倫表示，林說的「有人要搞我」指的是媒體、外界，不是指彭政閔。中信領隊劉志威則回應，現在各種傳聞太多，球團已決定不再回應。

報導稱，林智勝2016年加入中信兄弟後，同樣是內野位置的彭政閔這兩年出賽銳減，尤其是今年僅298打席，比前5年的平均值398.8硬是少了100打席（約30幾場比賽），球界人士認為，職棒圈都知道林智勝對恰恰造成的排擠效應最大，但林智勝可能搞錯了，要搞他的不是恰恰本人，而是高層覺得追隨林的球員在亂起鬨。

報導提到，球界人士進一步指出，對球團來說，恰恰已簽了教練約，將來要當總教練，這些來亂的人留著，恰恰以後要怎麼管？有不具名的球員也坦承，中信兄弟內部確實出現派系的問題，尤其是辜仲諒常找林智勝出席餐會，讓他覺得自己是老闆嫡系，一票來自花東同鄉的球員開始向他靠攏，以他為首，其他則是和恰恰較好的成另一派。

其實早在10月中PTT就曾傳出「隊內某大咖的經紀公司老闆Liu某人，不只是現在的領隊，又是辜家的親友，而且這人正在積極的為這位大咖接棒當總教練鋪路。我只能說這位大咖是個徹頭徹尾的偽君子，根本是隊上問題最大的來源」、「我只能說這波是為了清掉跟他不同派的人馬」。

但彭政閔當時表示，球迷會這樣想實在太厲害，真的是想太多，球員無法干涉球團，只能做好自己的工作。彭的經紀公司還透過彭政閔臉書粉絲團「彭政閔後援會」發出聲明，強調該網友不但塑造莫須有事實，還惡意抹黑恰恰、領隊與經紀公司，其所言也非事實，請該網友謹慎發言，並注意言論，避免違法。