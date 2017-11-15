老闆從力挺到切心... 林智勝惹怒辜仲諒內幕曝光！

林智勝遭中信兄弟冷凍。（資料照，記者陳志曲攝）

〔即時新聞／綜合報導〕林智勝遭中信兄弟冷凍，外界好奇林智勝是否做了什麼事，才會被冷凍，有不具名的球員透露，林智勝覺得自己是老闆嫡系，常擺出「天塌下來辜董會挺我」的姿態，後來辜仲諒漸漸對他態度轉變，這次事情林智勝私下和經紀公司商量，擬了「悔過書」要和辜認錯，本來已和秘書約好時間，但後來不知為何取消。

傳辜仲諒對林智勝態度轉變。（資料照，記者廖耀東攝）

《周刊王》報導，不具名的球員透露，去年10月總冠軍賽前夕，林智勝為了管理問題，與當時的領隊楊培宏（已升任球團副董事長）有歧見，當時辜仲諒還派代表要大家好好坐下來講，雖然當時外界看好兄弟拿總冠軍，但最後來是輸了，這件事讓辜仲諒耿耿於懷，很是傷心。

今年球季，林智勝又傳出難以搭配辜仲諒親自聘來的洋教練史耐德，表現下滑，史耐德也以紀律問題冰凍林在內的五虎將，林這時才驚覺，老闆不挺他了。職棒圈內人指出，這次事情林智勝私下和經紀公司商量，擬了「悔過書」要和辜認錯，本來已和秘書約好時間，但後來不知為何取消，後來辜在10月31日親赴台中洲際球場，對將打總冠軍第三戰的球員放重話，「要成功一定要有紀律，沒有紀律不會成功，看國外像日本、美國的選手，有邊喝酒邊打球的嗎？這樣的話球迷會同意嗎？」外界解讀這段話是在唸林智勝。

對此，林智勝經紀人陳德倫表示，林智勝在總冠軍前夕帶頭和領隊唱反調，以及寫悔過書等事情，都沒有聽過。