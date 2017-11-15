中職球員風暴燒到陽耀勳 陽母：不要以為我不知道！

Lamigo桃猿陽耀勳遭週刊爆料。（資料照，記者陳志曲攝）

〔即時新聞／綜合報導〕職棒中信兄弟近日爆發連串風波，球員疑似喝酒打球、陷入桃色糾紛等，根據《鏡週刊》報導，這波風暴似乎還未平息，連Lamigo桃猿隊的陽耀勳也傳出經常喝酒、拈花惹草，陽母甚至還曾說，「你不要以為我都不知道，你不可以這樣！」

報導指出，陽岱鋼日前和妻子謝宛容陪父母去吃高檔涮涮鍋，席間聊到陽家大哥陽耀勳，謝宛容當時透露，有記者向他說「大哥（陽耀勳）要注意」，不過由於他和陽耀勳不熟，因此沒多說什麼。

隨後陽母邊吃邊談到陽耀勳的驚人內幕，她表示陽耀勳最近有空就回高雄，沒在喝酒的；陽母還表示曾對陽耀勳說「對！所以我就跟他說，沒怎樣的話不要出去喝酒，我就說：『耀勳，你不要以為我都不知道，你不可以這樣！』」謝宛容當時問「不可以怎樣？」陽母回，「不要在外面拈花惹草啊！就不要出去喝酒，花天酒地。」

陽母還強調，要陽耀勳向弟弟陽岱鋼學習，「『你不懂得控制自己，像岱鋼我根本不會擔心…』我叫他少喝酒。」謝追問怎知陽耀勳會喝，陽母則說，「我自己的小孩我怎麼不知道！」

謝宛容則對陽母提醒，之前球迷都在說，陽耀勳和球迷太接近了，陽岱鋼也曾說「大哥應該不會這樣」。陽母也感嘆「我跟他（陽耀勳）說，我3個兒子，你給我煩惱最多。他不懂得拒絕，他不會保護自己，所以我就直接講，你做個大哥的榜樣。」