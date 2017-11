MLB》生涯面臨危機！ 一朗登門自薦慘遭打槍

鈴木一朗。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕鈴木一朗日前透過經紀人向運動家自薦,希望能續留大聯盟。然而,即便對方教頭是他水手時期的前教頭,今傳出運動家興趣不大,不會簽下一朗。

一朗經紀人柏格斯(John Boggs)上週找上運動家,強調現任教頭梅爾文(Bob Melvin)曾在2003-04年帶過水手隊,跟鈴木一朗有長期且密切的關係,表達希望能再次效力的意思。

當地媒體記者認為,運動家因為需要的右打者,一朗可能不太適合,今天隨隊記者John Shea更明確指出,運動家沒有興趣簽一朗。

現年44歲的一朗,找尋新東家面臨困境,目前浮上檯面的球隊只有運動家跟水手,前者已回絕,後者則因一朗在水手的風光歷史,強調會考慮,但並非當務之急。假如一朗沒能找到球隊,日本將面臨明年沒有大聯盟野手的危機。

A's are not interested in signing Ichiro Suzuki. Ichiro's agent, John Boggs, spoke with A's, hoping he'd be fit considering his close relationship with Bob Melvin, his former manager.