MLB》生涯面臨危機！ 一朗登門自薦慘遭打槍

鈴木一朗。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕鈴木一朗日前透過經紀人向運動家自薦，希望能續留大聯盟。然而，即便對方教頭是他水手時期的前教頭，今傳出運動家興趣不大，不會簽下一朗。

一朗經紀人柏格斯（John Boggs）上週找上運動家，強調現任教頭梅爾文（Bob Melvin）曾在2003-04年帶過水手隊，跟鈴木一朗有長期且密切的關係，表達希望能再次效力的意思。

當地媒體記者認為，運動家因為需要的右打者，一朗可能不太適合，今天隨隊記者John Shea更明確指出，運動家沒有興趣簽一朗。

現年44歲的一朗，找尋新東家面臨困境，目前浮上檯面的球隊只有運動家跟水手，前者已回絕，後者則因一朗在水手的風光歷史，強調會考慮，但並非當務之急。假如一朗沒能找到球隊，日本將面臨明年沒有大聯盟野手的危機。