足球》艾利克森上演帽子戲法 丹麥第五度闖進世界盃

艾利克森上演帽子戲法。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕2018年世界盃足球賽歐洲區附加賽次輪，丹麥艾利克森（Christian Eriksen）上演帽子戲法，終場以5：1大勝愛爾蘭，兩輪總戰績1勝1和，自上屆錯失後，晉級明年的俄羅斯世界盃。

開賽愛爾蘭後衛杜菲（Shane Duffy）在第6分鐘靠著頭錘破網先得1分。丹麥之後展開反攻，第29分鐘靠克里斯坦森（Andreas Christensen）射門追平，接著艾利克森在第32分鐘起腳射門得分超前。上半場丹麥以2：1領先。

下半場丹麥攻勢不斷，艾利克森在第63分鐘起在禁區前左腳射門破網得分，接著第74分鐘靠著對手停球失誤，艾利克森直接衝到禁區起腳射門再添分。第90分鐘，班特納（Nicklas Bendtner）在禁區遭對手絆倒，獲12碼罰球，班特納踢進再添1分，終場丹麥大勝對手，成為世界盃第30支參賽的隊伍。

自丹麥1986年首次踢進世界盃後，這是隊史第5次晉級世界盃會內賽。丹麥曾在1986年墨西哥世界盃、2002年南韓世界盃戰至16強，1998年法國世界盃踢至八強，不過上屆巴西世界盃則是未能晉級。

繼冰島、瑞典後，如今丹麥晉級，北歐五國之中有三國踢近世界盃會內賽。

艾利克森上演帽子戲法。（美聯社）

丹麥晉級世界盃。（路透）

丹麥晉級世界盃。（路透）