亞冠賽》讚日本投手群強大 宣銅烈自認南韓最多只能得3分

台灣隊總教練洪一中（中）、日本隊總教練稻葉篤紀（左）；南韓隊總教練宣銅烈（右）首度聚首。（中職提供）

〔記者林子翔／綜合報導〕亞洲職棒冠軍爭霸賽將在16日正式開打，南韓總教練宣銅烈受訪時表示，日本隊投手相當優異，認為南韓面對日本之戰的得分最多不超過3分，希望自家投手群能壓低失分。

宣銅烈說，這次他接任國家隊總教練後的第一次比賽，「對於許多年輕球員來說，作為國家隊的一員，我們希望能打出好比賽。」南韓隊明天首戰將對上日本隊，對方預計派出橫濱DeNA左投今永昇太，他本季戰績11勝7敗防禦率2.98。

宣銅烈表示，日本隊投手群很好，「我不認為我們得分能超過三分。看看我們的陣容，我並不期待有很多全壘打。」他指出，「日本隊投手群能投出很棒的球，但我們都是人，不可能打不到球。」

南韓隊陣中被看好的主砲是三星獅的具滋昱，曾奪得2015年韓職新人王，他本季繳出21轟、107分打點、打擊率0.310，全壘打、打點是他韓職三年來最佳。

另外，名將李鍾範兒子、耐克森英雄的李政厚，年僅19歲的他，本季繳出0.324打擊率，有179支安打，跑回111分，這兩項都打破南韓職棒KBO的新人紀錄，也是今年的韓職新人王；NC恐龍隊的朴珉宇，他今年有著0.363打擊率的好表現。

南韓宣銅烈。（資料照，記者林正堃攝）