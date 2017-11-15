澳職》豐功偉業數不盡 林智勝加盟轟動澳媒

澳職官網大幅報導林智勝加盟布里斯本俠盜隊。（取自官網）

〔體育中心／綜合報導〕澳洲職棒球季明開打，官網今天以「台灣的超級球星」為題，頭條報導中信兄弟重砲林智勝，認為這位有經驗的重砲將大幅提升布里斯本俠盜隊的打線火力。

官網報導洋洋灑灑列出林智勝在中職的豐功偉業，包括簽了中職史上最大的130萬美元合約，四次全壘打王頭銜、五次最佳十人獎、1次MVP，身擁4冠，甚至是史上首位「333」打者，被視為中職最頂尖內野手，外帶最具爆發力的長程砲火。

林智勝接受採訪表示，「我很興奮能為布里斯本俠盜隊效力，我將努力盡我所能、挹注所有能量跟天賦來幫助布里斯本打出好球季。」

曾在大聯盟打過8季的俠盜隊總教練尼爾森（David Nilsson）指出，「我很期待Ake帶來台灣最棒的球技，他能補足俠盜隊打線已有的各種天賦。」

俠盜隊上季是澳職火力最兇猛的球隊，無論是打擊率（0.283）、全壘打（42）、壘打數（588）、二壘打（74）和得分（234）都是聯盟最佳，本季將強勢挑戰史無前例的三連霸業。

俠盜隊執行長瑞迪（Mark Ready）認為林智勝是本季關鍵成員之一，「過去4年我都有追蹤他，我們一直夢想他能為我們打球，現在變成真的了。」

瑞迪也說，多年來拜訪台灣已跟中職許多人變成好友，「很榮幸他（林智勝）能帶著他的傳奇地位來到俠盜隊，能跟他一起追逐第三座冠軍太棒了。」