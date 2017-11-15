NBA》艾德瑞吉攻本季新高32分 馬刺客場擊敗小牛

艾德瑞吉。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕馬刺今作客小牛的比賽，靠著當家球星艾德瑞吉（LaMarcus Aldridge）拿下本季新高32分，帶領馬刺以97：91擊敗小牛，戰績來到9勝3敗，在西部獨居第三。

比賽一開始，雙方得分效率都不高，形成低比分拉鋸戰。不過來到第二節，馬刺外線頻頻開火，米爾斯（Patty Mills）連續命中3分球，幫助馬刺拉開比分，半場打完以44：39領先。

下半場比賽，馬刺老將吉諾比利（Manu Ginobili）上場後連拿4分，加上艾德瑞吉季續在禁區取分，馬刺把比分差拉開至雙位數。不過隨後小牛巴瑞亞（J.J. Barea）挺身而出連拿7分追近比分，三節打完馬刺以62：60，帶著2分領先進入第四節。

第四節馬刺靠著艾德瑞吉持續進攻禁區，對小牛造成極大傷害，始終保持些微領先到終場。艾德瑞吉今日出賽35分鐘，攻下本季新高32分5籃板4助攻，另外送出2火鍋1抄截，另外米爾斯全場12投7中，3分球9投4中，攻下19分3籃板4抄截1火鍋。

小牛方面則由新秀D.史密斯（Dennis Smith Jr.）表現最為亮眼，單場命中5顆3分球，貢獻27分6籃板2助攻，「德國坦克」諾威斯基（Dirk Nowitzki）今日出賽28分鐘，攻下12分7籃板6助攻。