NBA》綠衫軍13連勝 柯爾讚：未來的東部霸主

厄文（左）。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕「綠衫軍」塞爾提克今天擊敗籃網，豪取13連勝，穩居東部龍頭。連金州勇士總教練柯爾（Steve Kerr）都稱讚，塞爾提克有可能會有一段時間稱霸東部。

柯爾表示，塞爾提克擁有很棒的資產、具有天賦的年輕球員、以及教練指導有成，而且當家明星後衛厄文（Kyrie Irving）的表現令人驚艷，「這看起來是一支未來長時間會在東部稱霸的球隊，無論他現在或是未來，他們是有決心的。」

「他們打得很好，很有動力。」柯爾說，這支球隊過去幾年都在往上爬，上季在東部決賽輸球，他們想贏得總冠軍，「即使沒有海沃德（Gordon Hayward），波士頓也能壓垮對手。」柯爾也說，很期待16日勇士對上塞爾提克之戰。

柯爾指出，厄文在克利夫蘭時就表現很棒，但騎士是詹姆斯（LeBron James）球隊，如今塞爾提克看起來像是厄文的隊伍，帶領球員們一起成長，「我很欣賞厄文，很顯然地，他多年來造成我們困擾，現在他則是穿上綠衫了。」

塞爾提克目前戰績13勝2敗，勝率高達0.867，穩居東部龍頭，球隊平均每場攻下102.7分，但塞隊防守強悍，對手則平均每場只攻下94.5分，全聯盟最佳。

厄文（右）。（USA TODAY Sports）