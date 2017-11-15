棒球》紅到美國！ 台灣高中生這記魔球瘋傳（影音）

2017/11/15 14:02

〔體育中心／綜合報導〕黑豹旗台南高工投手王柏淮上週先發戰強權高苑工商，前6局一度僅被敲3安打掉1分責失，最後才在7局崩盤輸球。不過，他的一記魔球在美國論壇「reddit」和社群網站瘋傳討論

專門分享大聯盟犀利球種的推特「Pitcher List‏」，日前PO出王柏淮的投球，表示這是一名台灣高中投手投出的「子彈球（Gyroball）」，立即引起美國網友討論，紛紛想起日本投手松坂大輔也投過類似球種。

根據棒球維基指出，子彈球是由日本學者姬野龍太郎、手塚一志所研發，他們認為投手有可能以完美力學動作，投出子彈循膛線般旋轉的球。當一名右投手投出子彈球，它會在進壘時急速下墜，並且向右打者的外角移動，在印象上可以當作是一種呈現出滑球軌跡、但依然擁有逼近該投手速球速度的球種。

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