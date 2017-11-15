足球》亞運女足與黑熊明星隊 12月2日台北田徑場齊心做公益

世大運國手「足球甜心」張愫心（左起）、女足明日之星丁旗、豆花妹林雅涵（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕藝人王彩樺老公黃品文2015年所創立的黑熊足球明星隊，在12月2日於台北田徑場和台灣亞運女子培訓隊進行公益賽，所有門票收益扣除手續費30％後，其餘將全數捐贈給花蓮5所國中，幫助基層足球發展。

世大運國手「足球甜心」張愫心、林雅涵、女足明日之星丁旗都出席活動，屆時將面對由康康擔任領隊、庹宗康任職副領隊，及隊長王識賢、王海輪、蔡佳麟、GINO、梁正群、江振愷及球評傑拉德、羅伊等人所組成的明星隊，張愫心表示，「不管對手是誰，我們都會用最好實力面對。」

藝人「豆花妹」蔡黃汝今日剛好30歲生日，這回前來為公益賽擔任代言人，屆時比賽期間不僅會開球，還會下場與大家踢球競技，她希望這次為公益而踢的足球賽，粉絲們能多多捧場買票，一起做公益。

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世大運國手「足球甜心」張愫心（右起）、女足明日之星丁旗、林雅涵（記者林岳甫攝）

「豆花妹」蔡黃汝今日30歲生日，這回前來為公益賽擔任代言人（記者林岳甫攝）

亞運女足隊與黑熊明星隊12月2日台北田徑場齊心做公益（記者林岳甫攝）