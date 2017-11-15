亞冠賽明點燃戰火 台灣隊全力備戰（圖輯）

〔體育中心／綜合報導〕亞洲職棒冠軍爭霸賽16日將在日本東京巨蛋開打，台灣隊17、18日將與南韓、日本隊交手，爭奪晉級19日的冠軍賽門票，進而搶下首屆大會優勝榮耀。台灣隊預定首戰對決南韓，由旅日投手陳冠宇打頭陣，台灣隊今天在東京巨蛋進行練球，全力備戰亞冠賽賽事。
台灣隊賽前合照。（特派記者林正堃攝）
陽岱鋼回到東京巨蛋，和隊友體驗投手丘。（特派記者林正堃攝）
陳冠宇守備練習。（特派記者林正堃攝）
陳冠宇確定將先發戰南韓。（特派記者林正堃攝）
陳冠宇。（特派記者林正堃攝）
亞冠賽台灣隊總教練洪一中。（特派記者林正堃攝）
陽岱鋼。（特派記者林正堃攝）
陽岱鋼。（特派記者林正堃攝）
陽岱鋼。（特派記者林正堃攝）
陽岱鋼。（特派記者林正堃攝）
陽岱鋼。（特派記者林正堃攝）
陳禹勳。（特派記者林正堃攝）
陳禹勳。（特派記者林正堃攝）
陳禹勳。（特派記者林正堃攝）
王鴻程。（特派記者林正堃攝）
王鴻程。（特派記者林正堃攝）
王鴻程。（特派記者林正堃攝）
陳子豪。（特派記者林正堃攝）
陳子豪。（特派記者林正堃攝）
陳傑憲。（特派記者林正堃攝）
陳傑憲。（特派記者林正堃攝）
陳傑憲。（特派記者林正堃攝）
陳傑憲。（特派記者林正堃攝）
台灣隊投手群守備練習。（特派記者林正堃攝）
林樺慶。（特派記者林正堃攝）
林樺慶。（特派記者林正堃攝）
林政賢。（特派記者林正堃攝）
林政賢、林樺慶。（特派記者林正堃攝）
朱俊祥。（特派記者林正堃攝）
捕手嚴宏均（左）和林祐樂。（特派記者林正堃攝）
王柏融。（特派記者林正堃攝）
王柏融。（特派記者林正堃攝）
洪總關心王柏融。（特派記者林正堃攝）
蘇智傑。（特派記者林正堃攝）
郭阜林。（特派記者林正堃攝）
吳念庭充當使節，為西武隊友山川穗高和王柏融交換球棒。（特派記者林正堃攝）
吳念庭和西武隊友相見歡。（特派記者林正堃攝）
吳念庭和西武隊友合影。（特派記者林正堃攝）