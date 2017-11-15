籃球》球哥弟等人涉竊獲釋返美 拿鼎泰豐擋媒體閃光燈

萊利拿鼎泰豐的伴手禮擋閃光燈。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕包含本屆湖人榜眼波爾（Lonzo Ball）的弟弟里安傑羅（LiAngelo Ball）在內的加州大學洛杉磯分校（UCLA）三名籃球員，稍早獲得釋放，並搭機返回美國洛杉磯。三人下飛機後，並未接受訪問，直接離去。

里安傑羅和萊利（Cody Riley）、希爾（Jalen Hill）三人涉嫌在杭州下榻飯店旁的LV精品店順手牽羊遭到逮捕，一度傳出可能面臨牢獄之災，但在美國美國總統川普（Donald Trump）向中國國家主席習近平求情後，三人已被釋放。

川普證實此事情，並指這三人的行為令人感到可惜，「你知道的，我們談的是非常長的刑期。」川普也說，「在這個主題中，習近平很棒，但那不是一個好的主題，那不是應該發生的事情。」

里安傑羅等人回國後，出機場立即被媒體們拍照、訪問，但他們沒有接受採訪，萊利甚至拿鼎泰豐的伴手禮擋閃光燈，之後三人直接離開。

一名消息人士告訴《洛杉磯時報》，安傑羅等人並未在中國被控任何罪名，但UCLA目前尚未做出相關懲處。

UCLA三名籃球員獲得釋放返美。（路透）

里安傑羅。（路透）



里安傑羅。（路透）

UCLA三名籃球員獲得釋放返美。（美聯社）

媒體們狂拍。（美聯社）