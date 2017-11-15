打臉吳經國？奧會回應：改選如期舉行

中華奧會秘書長沈依婷。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕關於國際奧會執行委員吳經國提出中華奧會第12屆委員改選爭議情事，中華奧會今提出聲明，秘書長沈依婷表示，已經在第一時間向國際奧會（IOC）國家奧會關係部組織關係與治理組長Mr. Jerome Poivey聯絡，並詳查選舉細節後，支持奧會如期完成選舉，11月25日執行委員會選舉將如期舉行。

中華奧會聲明：

1.本會接獲訊息後，於第一時間即與國際奧會（IOC）國家奧會關係部組織關係與治理組長Mr. Jerome Poivey聯絡，Mr. Poivey詳查本會選舉全部細節後，支持本會如期完成選舉；

2.對於吳經國執行委員逕行找教育部體育署，要求其命令本會停止選舉的舉動，Mr. Poivey也認為並不妥適；

3.本會的38位奧運協會所遴派之當然委員，都係團體代表，團體之權利、義務與責任，有其延續性：

4.本會委員選舉都是經過執行委員會、全體委員會的決議辦理，包括相關公告及所有期程。本會於本年7月份召開臨時全體委員會、8月及10月分別召開執行委員會，於最近會議上從未對本次選舉表達任何異見，為何突然於完成第一階段選舉後，才提出質疑？縱使吳執行委員現在有不同看法，也不應改變本會全體委員會的決議。即令本會主席，也不能改變全體委員的決議。

基於國際奧會對本會此次選舉各項期程的認同，本會將如期於本年11月25日完成第12屆執行委員會的選舉。至於吳經國執行委員所謂的「非法」與「鬧國際笑話」，令人費解。

中華奧會秘書長沈依婷。（記者粘藐云攝）

中華奧會秘書長沈依婷。（記者粘藐云攝）

吳經國。（資料照，記者廖聿偉攝）