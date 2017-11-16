亞冠賽日韓開幕戰 今日賽事預告與轉播

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亞洲職棒冠軍爭霸賽今天在東京巨蛋點燃戰火，晚上6點開幕戰，地主日本隊一如預期推出廣島強投藪田和樹迎戰南韓隊，南韓並未排出台灣情蒐小組認為的2大強投朴世雄、林起映，而是起用NC恐龍隊張現植抗日。

NBA賽事方面，馬刺將作客灰狼，兩隊目前分別排名西部第3、4，僅半場勝差，新一哥巴特勒（Jimmy Butler）能否率領灰狼搶下勝利，擠下馬刺坐穩老三呢？

前役完成大逆轉的騎士今天將做客黃蜂，「主場龍、客場蟲」的黃蜂能否在主場擺脫四連敗低潮？一哥沃克（Kemba Walker）又會有什麼精彩演出呢？近況同樣跌跌撞撞的騎士日前打出二連勝，「詹皇」詹姆斯（Lebron James）能否再幫助球隊拿下勝利？

年輕人的對決！日前七六人「推特王」恩比德（Joel Embiid）和西蒙斯（Ben Simmons）都曾公開表示欣賞湖人新科榜眼「球哥」波爾（Lonzo Ball），今天兩隊將在洛杉磯交手，雙方會擦出什麼火花呢？

亞冠賽

18:00 韓國 vs. 日本（民視、愛爾達電視台、愛奇藝台灣站）

NBA例行賽

09:00 馬刺 vs. 灰狼 （緯來體育）

09:00 騎士 vs. 黃蜂 （ELEVEN SPORTS）

11:00 七六人 vs. 湖人 （愛爾達體育）

中信盃黑豹旗32強

14:00 興大附農 vs. 普門中學 （緯來體育、緯來精采、愛爾達育樂）

18:00 崇義高中 vs. 大理高中 （緯來體育、緯來精采、愛爾達育樂）