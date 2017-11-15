SBL》婉拒國家隊徵召！達欣「印度姚明」全力備戰新球季

布拉日前加入達欣訓練。（資料照，記者廖聿偉攝）

〔體育中心／綜合報導〕第15季SBL將於12月2日在開打，不過上季拿下最佳洋將頭銜、有「印度姚明」之稱的達欣洋將布拉（Sim Bhullar），一度傳出在新球季開打前，將被加拿大徵召，不過下午達欣官方粉絲專頁證實，布拉會留在台灣專心備戰SBL新球季，並期待與球迷在新球季相見。

加拿大男籃隊昨晚公布徵戰2019年世界盃男籃美洲區資格賽的集訓名單，效力臺北達欣的洋將印度裔加拿大人的布拉也在出現在名單上，不過今天下午達欣官方粉絲團證證實布拉不會去打世界盃，只會續留台灣備戰新球季。

達欣官方粉絲專頁證實布拉將留在台灣。（取自達欣粉專）

25歲的布拉是印度裔加拿大人，身高226公分、體重163公斤，大學就讀NCAA第1級學校新墨西哥州大，打了2年平均攻下10.2分、7.2籃板和2.9阻攻，2014年參加NBA選秀雖然落選，但球季中他獲得國王青睞，簽下10天短約，成為NBA首位印度裔球員，可惜合約到期後未再續約，在NBA留下出賽3場平均0.7分、0.3籃板和0.3阻攻成績。

而布拉也是SBL史上最大號洋將，上季助達欣奪下隊史第二冠，繳出場均20.5分、15.6籃板、2.7阻攻的亮眼成績，更拿下去年球季最佳洋將的殊榮。

布拉日前加入達欣訓練。（資料照，記者廖聿偉攝）