羽球》關注台灣運動環境 戴球后將與夏普攜手合作

戴資穎將成為2018年夏普代言人。（BadmintonPhoto提供）

〔記者卓佳萍／台北報導〕世界羽球球后戴資穎人氣高漲，代言也隨之而來，夏普 SHARP 公司今天宣布，戴資穎將成為2018年台灣區的品牌代言人，據悉未來也會幫品牌拍攝相關廣告，配合戴資穎行程，近期也將召開記者會正式宣布這項好消息。

一向擁有好形象的戴資穎，她對於羽球的執著以及熱愛，還有運動技巧上的不斷創新、精益求精，與夏普 SHARP 公司的信念不謀而合，台灣夏普秉持著社長戴正吳先生的指示，行銷要在地化、年輕化的大方向下，決定支持台灣有為國手在世界上發光發熱，希望一起讓世界看見台灣。

戴資穎將成夏普台灣區品牌代言人。（取自戴資穎官方粉絲團）

身兼對外聯絡人資穎的父親戴楠凱表示：「從世大運之後，的確各方代言或出席的邀約不斷，謝謝大家對於資穎的愛護，但資穎表示先要做好一個運動員應有的本份再去想其他可以對社會有幫助的事，期望大家多多關注台灣的運動環境，而贏得比賽後伴隨的效益，也感謝台灣夏普公司重視台灣體育活動，讓更多年輕人有更多機會表現，雙方合作的雙贏已可預見。」

夏普今年為推廣台灣區銷售，先找上盧廣仲代言，近期則冠名天團五月天演唱會，明年則要跟台灣製造的世界球后戴資穎一起攜手合作。

戴資穎晉級次輪。（BadmintonPhoto提供）

戴資穎晉級次輪。（BadmintonPhoto提供）