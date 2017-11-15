中職》史上最強第二棒洋將 葛雷諾返台力挺老隊友

擁有俊俏外表及高超球技讓葛雷諾在職棒初期擁有超高人氣。（神準國際行銷提供）

〔體育中心／綜合報導〕有著「中華職棒史上最強外籍第二棒」之稱、昔日兄弟象洋將葛雷諾將現身力挺2017年職棒傳奇球星公益賽，預計將於12月14日晚扺台，15日下午則一同參加賽前記者會，屆時將在天母棒球場與愛護他的老隊友、老球迷相見歡。

葛雷諾出身棒球家族，父親曾任職多倫多藍鳥隊球探部，自小耳濡目染注定他要走上棒球路，還有個弟弟麥雷諾也曾來台加盟味全龍，而後返回美國職棒小聯盟擔任總教練。堪稱中華職棒史上實力最堅強的游擊手之一，攻守俱佳與行雲流水般的守備，以及俊俏的外表，使得葛雷諾在台灣職棒初期獲得極高的人氣。

在兄弟象隊期間葛雷諾大都擔任第二棒，是「盜帥」林易增以及「棒球先生」李居明的後繼者，更是史上少有的第二棒洋打，而葛雷諾也改變了過去第二棒只負責助攻的刻版印象，常常以高打擊率、不定時的重炮以及盜壘技巧讓場邊球迷大呼過癮，堪稱「中華職棒史上最強的外籍第二棒」。另外守備方面亦是葛雷諾的強項，曾獲得金手套獎，無論判斷或移位都極為靈活，穩定中帶美式風格的守備，也替他贏得「游擊魔術師」的令譽。

葛雷諾離開台灣職棒轉赴墨西哥聯盟發展，最後獲老東家美國職棒密爾瓦基釀酒人隊聘任為打擊教練。釀酒人重砲布朗（Ryan Braun）、遊騎兵「小王子」菲爾德（Prince Fielder）等強打者，都由他帶上大聯盟。而對於此次傳奇公益賽，葛雷諾預計將在台停留六天，活動詳細資訊可搜尋「神準國際行銷」FB粉絲專頁。

2017職棒傳奇球星公益賽知名洋將葛雷諾將現身12月職棒傳奇球星公益賽。（神準國際行銷提供）