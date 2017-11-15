NBA》13連勝後將遇強敵勇士 厄文淡定這麼說

厄文。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕塞爾提克明星控衛厄文（Kyrie Irving）日前遭隊友貝恩斯（Aron Baynes）重擊，造成面部骨折輕微，今雖以「面具俠」登場，仍無礙地砍下全場最高的25分、5助攻，而賽後受訪時談到最近拿下13連勝的綠軍將下場將戰衛冕軍勇士，他則淡定的說：「就是掌握好我們自己的節奏，好好準備比賽。」

塞爾提克今在客場迎戰籃網，遭頑強抵抗還一度落後，但在第3節打出28：19的攻勢重新要回領先。雖然終場109：102收下13連勝，賽後厄文卻表示，他認為球隊在進攻方面仍未達最佳水準，不過他也肯定大家都非常努力也十分團結。

最近狂取13連勝塞爾提克，下場將遇上近況不錯的衛冕冠軍勇士，厄文受訪時則說：「這段時間我們打出不可思議的連勝戰績，我想現在幾乎所有的媒體都在猜測『塞爾提克下場會終止連勝嗎』。但對我們來說，那就只是一場比賽而已，」厄文說，「那是一場能讓球隊變得更好的比賽，可以檢示我們的實力，所以我們要做的事就是團結一致，展現最強的實力贏得比賽！」

塞爾提克今擊敗籃網拿下13連勝，後將對上衛冕軍勇士隊。（USA TODAY Sports）