陽岱鋼臉書自曝家醜 週刊曾爆料他與大哥「為錢反目」

〔體育中心／綜合報導〕旅日球星陽岱鋼今天罕見在臉書上貼文，「大哥大嫂，我知道是你們主導爆料，在這裡發文請不要再跟我有借貸關係，也不要再跟我家人玩賭，花天酒地都與我無關，家人欠款我不會再幫忙了。」突發訊息引發球迷震驚，但早在今年初3月22日時，鏡週刊就曾爆料陽岱鋼家醜，指出陽家2兄弟為錢反目。

3月17日陽岱鋼曾在臉書上貼文，「少數人經不起誘惑後，家族沾上了污點，因此也慢慢沒有往來。...慢慢有了知名度，我不曾改變，但是周遭變了。借錢的要求、幫忙還債的、質疑捐款太少、無中生有、甚至要我為假球負責的言論⋯⋯這些年已經沒有感覺。」罕見發言當時就引發外界揣測。

結果3月22日鏡週刊就爆料，指陽岱鋼早已與陽耀勳、陽品華、陽詩慧、陽詩怡等兄弟姊妹決裂，家人因看不慣陽岱鋼在日本、桃園住豪宅，而父親還是租屋住在台東破舊的房屋，開聯結車自己賺錢養老，陽岱鋼挨批不孝順，

家人還指陽岱鋼不養家，不買房子給爸爸，但當時親近陽岱鋼的友人曾透過週刊駁斥，表示陽岱鋼一直都很努力盡孝道，曾花錢買新大樓做為住宅，但卻遭家人拒絕，陽岱鋼只好再買一間透天厝，絕非外傳的對家人不聞不問，兩方明顯呈現各說各話。

而在3月22日週刊爆料後，陽岱鋼透過經紀公司發聲明，指出爆料者很明顯就是要錢，且為了爸媽陽岱鋼早就準備房子，也有信託一筆錢讓爸媽衣食無虞，絕非外傳的不盡孝道。

陽岱鋼的家務事讓外界霧裡看花。（資料照）