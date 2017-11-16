MLB》大谷翔平注定領底薪？ 這招可提前簽2億美金

大谷翔平。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕由於大聯盟勞資協議去年上修國際自由球員門檻，大谷翔平變成只能簽小聯盟合約，簽約金也有上限，最多就是遊騎兵353萬3000美元。然而，如果大聯盟球隊提前給延長合約，大谷的命運可能會大不相同。

美媒《mlbtraderumors》指出，身價可上看2億美元的大谷，大聯盟第1、2年只能領底薪54萬5000美元，不過球隊也能在任何時刻提出延長合約，只要不是在簽約階段拿來當加盟誘因即可。

過去有3名球員在大聯盟待30天以下就獲延長合約，包括朗格利亞（Evan Longoria）6天簽6年1750萬美元；摩爾（Matt Moore）17天簽5年1400萬；太空人辛格頓（Jonathan Singleton）更是在毫無大聯盟經驗情況下，就簽下5年1000萬。

如果大谷翔平在大聯盟菜鳥年穩定輸出，也有可能像瑞佐（Anthony Rizzo）、布朗（Ryan Braun）等人提前獲得超過4000萬美元的合約，其中，西蒙斯（Andrelton Simmons）僅待一年就簽7年5800萬大約。

還有一種可能，如果大谷連兩季有好表現，球隊或許會提前給一張超大型合約，就像楚奧特（Mike Trout）6年1.44億5000萬；波西（Buster Posey）8年1.59億。大谷很有可能在2020年就提前簽下2億美金合約，前提是他要投出超級球星的表現。