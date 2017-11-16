籃球》免10年牢獄之災 球哥弟等人感謝川普、中國政府

里安傑羅等人開記者會道歉。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕湖人榜眼波爾（Lonzo Ball）的弟弟里安傑羅（LiAngelo Ball）在內的加州大學洛杉磯分校（UCLA）三名籃球員，因涉嫌在中國偷竊遭逮，最後獲得釋放並返國。三人今天召開記者會，感謝美國總統川普（Donald Trump）營救。

里安傑羅和萊利（Cody Riley）、希爾（Jalen Hill）三人涉嫌在杭州下榻飯店旁的LV精品店順手牽羊遭到逮捕，一度傳出可能面臨牢獄之災，但在美國美國總統川普（Donald Trump）向中國國家主席習近平求情後，三人已被釋放，中國政府也對他們撤銷訴訟。

里安傑羅針對偷竊一事向中國商店道歉，他表示，「我是年輕人，但這不是做愚蠢事情的藉口，我可以向你們保證，我再也不會做任何事情來傷害UCLA的名譽、或是我自己的聲譽。」

萊利則說，「我想先說對自己的行為感到羞恥、尷尬。」他也感謝工作人員、以及中國警方給他們的待遇；希爾則對UCLA的球迷們道歉，「因為我覺得我的行為傷害到他們，我做的事情很蠢。」

三人也異口同聲感謝川普營救，而川普則在推特上發文說，「你認為這三名UCLA籃球員會說感謝川普？他們原本要被判10年的刑期阿。」

UCLA則對這三人處無限期禁賽，也不會隨隊，暫沒有歸隊時間表。



Do you think the three UCLA Basketball Players will say thank you President Trump? They were headed for 10 years in jail! — Donald J. Trump （@realDonaldTrump） 2017年11月15日

三人被校方處無限期禁賽。（美聯社）