籃球》免10年牢獄之災 球哥弟等人感謝川普、中國政府

里安傑羅等人開記者會道歉。(路透)

〔體育中心/綜合報導〕湖人榜眼波爾(Lonzo Ball)的弟弟里安傑羅(LiAngelo Ball)在內的加州大學洛杉磯分校(UCLA)三名籃球員,因涉嫌在中國偷竊遭逮,最後獲得釋放並返國。三人今天召開記者會,感謝美國總統川普(Donald Trump)營救。

里安傑羅和萊利(Cody Riley)、希爾(Jalen Hill)三人涉嫌在杭州下榻飯店旁的LV精品店順手牽羊遭到逮捕,一度傳出可能面臨牢獄之災,但在美國美國總統川普(Donald Trump)向中國國家主席習近平求情後,三人已被釋放,中國政府也對他們撤銷訴訟。

里安傑羅針對偷竊一事向中國商店道歉,他表示,「我是年輕人,但這不是做愚蠢事情的藉口,我可以向你們保證,我再也不會做任何事情來傷害UCLA的名譽、或是我自己的聲譽。」

萊利則說,「我想先說對自己的行為感到羞恥、尷尬。」他也感謝工作人員、以及中國警方給他們的待遇;希爾則對UCLA的球迷們道歉,「因為我覺得我的行為傷害到他們,我做的事情很蠢。」

三人也異口同聲感謝川普營救,而川普則在推特上發文說,「你認為這三名UCLA籃球員會說感謝川普?他們原本要被判10年的刑期阿。」

UCLA則對這三人處無限期禁賽,也不會隨隊,暫沒有歸隊時間表。



Do you think the three UCLA Basketball Players will say thank you President Trump? They were headed for 10 years in jail!