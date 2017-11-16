澳職》林智勝開幕戰扛三番 MLB級球星保護他（影音）

〔體育中心／綜合報導〕澳洲職棒開幕戰將在台灣時間下午4點半開打，2連霸的衛冕軍布里斯本俠盜隊公布先發打線，台灣重砲林智勝擔任3棒先發二壘手，初登場就扛中心打線。

俠盜隊是上季澳職火力最兇猛的球隊，無論打擊率和全壘打都是全聯盟最佳，林智勝帶著在台灣的豐碩戰果投靠，首戰就擔任中心打線，將在下午4點半對上坎培拉騎兵隊。

打線其餘8人皆有小聯盟經驗，棒次在林智勝前面的班奈特（T.J. Bennett）目前是巨人2A野手，後面保護林智勝的四棒尼爾森（Mitch Nilsson）上季並列全壘打王（126打數7轟）、五棒盧茲（Donald Lutz）曾在2013-14年待過大聯盟。

俠盜開幕戰先發陣容：

1 Aaron Whitefield 左外野

2 T.J. Bennett 三壘

3 林智勝 二壘

4 Mitch Nilsson 指定打擊

5 Donald Lutz 右外野

6 Logan Wade 游擊

7 Andrew Campbell 中外野

8 Adam Weisenburger 捕手

9 David Sutherland 一壘

先發投手Ryan Bollinger

盧茲曾上過大聯盟。（法新社）